1.AYAK: Arapların KVy "LÖSEV" koşusunda Niğbolu, Özalbey, Sülünbike, Kamus ve Afacan birinciliği hedefleyen isimler. Sukaya yeri olanlara.

2.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin 1 şartlı 'Barbar' koşusunda Elmayanak Anadolu Fatihi ve Mr Big Shot öne çıkan taylar. Giatres sürprizde.

3.AYAK: 2 ve yukarı İngilizlerin A3 "Atıf Esenbel" koşusunda Time To Shine, Bright Hope ve Luminary arasında birincilik paylaşılır.

4.AYAK: 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının KV7/Şevket Bilgin koşusunda Horror, Khan Khan Baby, Lavander ve Fresno arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Bölünen 'Barbar' koşusunda Slew Check, Dream Of Honour, Speed Log ve Pranayama birinciliği hedefleyen 2 yaşlı İngiliz tayları.

6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 17 handikap yarışında favorim Make A Fire.

Rakip yazmayı düşünenlere Judgment'i tavsiye ederim.

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