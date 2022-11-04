Melita şanslı

1.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki 4 şartlı yarışında Anna Henrietta ve Ark Royal öncelikli isimler. Jabel ve Earth And Gray de iddialı isimler.
2.AYAK: Arapların kumdaki 4 şartlı yarışında Sakalaydın, Muzobaba ve Mavra birinciliğin güçlü isimleri.
Duman yeri olanlarca düşünülmeli.
3.AYAK: Arapların Arap taylarının KV7 'Hayata Bağış Derneği' koşusunda Tanışık ve Ağa Turbo ayrım yapılmadan kupona yerleştirilmeli
4.AYAK: Arapların 21 handikap 'Türk Böbrek Vakfı' koşusunda Kızılcapınar, Safiha, Sevalcan, Yahyabey Gülü ve Demiryıldız öne çıkan isimler.
5.AYAK: 3 yaşlı dişi Arap taylarının maiden yarışında birinciliğe göz koyan Melita risk almayı sevenlerce tek başına bırakılabilir.
6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 15 handikap yarışında Sweps, Bay Emir, Coupage, Merdokan, Encantador ve Miss Evgeniya çekişmesi yaşanacak.