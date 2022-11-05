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Micheal şanslı ERGUN ONARIR

Micheal şanslı

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 05.11.2022, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin çimdeki KV7 yarışında Kara Mehmet, Amiral Hold, Yahyahan, Bone, Tevazu ve Thunder Jest birinciliği isteyen isimler.
2.AYAK: Kumdaki 16 handikap çekişmesinde Rocky Boy, Kupa Onlusu, Süper Baba ve Lyubov öne çıkan İngiliz atları.
Duranhan ve Agassi yeri olanlara.
3.AYAK: 2 yaşlı İngiliz taylarının KV8 'Kitvak' koşusunda formunu üst düzeye taşıyan Micheal birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 3 şartlı yarışında Fall The Leader ve Narayama öne çıkan taylar. Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Lion Piece, La Bombonera ve Revenant ilk birinciliklerinin peşinden koşan taylar.
6.AYAK: 3 yaşlı Arapların kapanıştaki 4 şartlı yarışında Gerard, Anka Ateşi, Nakkaştepe, Hürgökçe ve Miri Miran öne çıkan taylar.
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