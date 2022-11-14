Ulubeyi tek

1.AYAK: Dişi İngilizlerin 15 handikap yarışında The Athletic, Trudi, Lignin Energy, Best Of Fatoş ve Kandıra Güzeli öncelikli isimler. Queen Of Street sürprizde.
2.AYAK: 14 handikap çekişmesinde Lady Karşıyaka, Kral Çıplak, Karakara, Warrior Justen, Long Master ve Pelinimo öne çıkan İngiliz tayları.
3.AYAK: İngilizlerin KV6 yarışında Hakna ve Headman çekişmesi yaşanacak. Bu ikili ayrım yapılmadan kuponlarda yerlerini almalı.
4.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Güvendik, Yolkıran, Efeer ve Boğazkesen arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Feel The Smart öne çıkıyor.
Winter Song ve Taizu da kazanırsa sürpriz sayılmamalı.
6.AYAK: Arapların kapanıştaki 15 handikap yarışında formunu geliştiren Ulubeyi kazanmaya yakın. Güvenenler tek başına bırakabilir.