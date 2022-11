Ulubeyi tek

1.AYAK: Dişi İngilizlerin 15 handikap yarışında The Athletic, Trudi, Lignin Energy, Best Of Fatoş ve Kandıra Güzeli öncelikli isimler. Queen Of Street sürprizde.

2.AYAK: 14 handikap çekişmesinde Lady Karşıyaka, Kral Çıplak, Karakara, Warrior Justen, Long Master ve Pelinimo öne çıkan İngiliz tayları.

3.AYAK: İngilizlerin KV6 yarışında Hakna ve Headman çekişmesi yaşanacak. Bu ikili ayrım yapılmadan kuponlarda yerlerini almalı.

4.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Güvendik, Yolkıran, Efeer ve Boğazkesen arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Feel The Smart öne çıkıyor.

Winter Song ve Taizu da kazanırsa sürpriz sayılmamalı.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki 15 handikap yarışında formunu geliştiren Ulubeyi kazanmaya yakın. Güvenenler tek başına bırakabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın