3. ayak tek

1.AYAK: Arapların çimdeki 14 handikap yarışında Saydam Ateş, Melikenur, Berfin Kızı ve Şekersultan arasında birincilik düğümü çözülür.

2.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışında Peaky Blinders, Black Lion ve Lady Sephora öncelikli isimler. Dynamite Power ve Docile Girl yeri olanlara.

3.AYAK: 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının KV6 yarışını peş peşe dördüncü birinciliğini kazanmak isteyen Prenses Sylvester tek yazılabilir.

4.AYAK: Arapların yamaklara ait çimdeki 4 şartlı yarışında Bahçe, Dağkaan ve Laz Oğlum öncelikle yazılmalı. Ceyda Hatun sürprizde.

5.AYAK: 3 yaşlı dişilerin yarışında Bel Cavallo, Kızım Tulu ve Selminhanım birinciliği hedefleyen iddialı Arap tayları.

6.AYAK: 3 Yaşlı Arap taylarının maiden yarışında Kısrak Şahı, Mufukcan, Canberke, Berfincan ve Hatice Hanım öne çıkan taylar. Sarıbaşak sürprizde.

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