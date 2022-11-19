1.AYAK: Sentetikteki dişi İngilizlerin 5 şartlı yarışında Peligrosa, Melina Hanım, Captain Fast, Heva ve Persion Rose çekişmesine Always Lucky de Katılabilir.
2.AYAK: Arapların kalabalık 15 handikap yarışında O La La, Toprak Tutkusu ve Lusia birincilik mücadelesine girişmesini beklediğim dişi taylar.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların uzundaki 3 şartlı yarışını eski günlerine dönme çabasındaki Turhan Şah'ın kazanmasını bekliyorum.
Güvenenler tek yazsın!
4.AYAK: Arapların 16 handikap çekişmesinde Gürboğa, Çakıl, Şehlevent ve Çok Efe öne çikan isimler. Demirdalga ve Karagül Beyi yeri olanlara.
5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin bölünen maiden yarışında Alparslan Bey, Veni Vici, Mr Big Shot ve Cool Star birinciliğe göz kırpan taylar.
6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 4 şartlı yarışında Çakır Yıldızı, Klof Of The South ve Selanik Efesi birinciliği hedefe koyan taylar.