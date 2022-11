1.AYAK: İngilizlerin uzundaki 17 handikap yarışında Başdaner, Bartuefe, Şen Akyüz, Imposing Victory, Zalın Oğlu ve Likaki birincilik adaylarım.

2.AYAK: Arapların 15 handikap çekişmesinde Gülenkızım, Cihanın Gülü, Oyamer, Durulay ve Uçan Abla birinciliği hedefleyen kısraklar.

3.AYAK: Arapların KV7 yarışında Dostbağı ve Güvendik öne çıkan isimler. Bu ikili ayrım yapılmadan kuponlarda yerlerini almalı.

4.AYAK: 3 yaşlı Arapların 5 şartlı yarışını formunu iyi yönde geliştiren Demir Bey'den başarı bekliyorum. Güvenenler tek yazabilir.

5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin 1 şartlı yarışında Süper Sadi, Keen Eye, Hıgh Fire ve Imposter öne çıkan taylar. Just Women yeri olanlara.

6.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin 4 şartlı yarışında Sultan Celim, The Athletic ve Kandıra Güzeli öncelikli taylar. Basbalia ve Love Is Good sürprizde.

