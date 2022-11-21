Dilo kazanır

1.AYAK: İngilizlerin 15 handikap yarışında Guliyev, Çayırağası ve King Arel öne çıkan isimler. İmposing Victory ve Kaptan Cem yeri olanlara.

2.AYAK: Arapların 16 handikap çekişmesinde Boğazkesen, Kodaloğlu, Altındere, Sarrafşah, Hanım Sultan ve Fıstıkcan öncelikle yazılmalı. Karavaş sürprizde.

3.AYAK: 2 yaşlı tayların 5 şartlı yarışını başarı zincirine yenilerini eklemek isteyen Dilo'nun kazanmasını bekliyorum.

Tek yazılabilir.

4.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Uluderya, Miracle Ko, Berkithan ve Hızlı Emel birinciliği hedefleyen taylar.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap yarışında Kayaların Fatihi ve Gülen Kızım öne çıkan isimler. Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 4 şartlı yarışında Kandıra Güzeli, Ahbap, King Uraz, Haylazım ve Namık Bey arasında birincilik düğümü çözülür.

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