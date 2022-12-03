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Yürekli Çocuk ERGUN ONARIR

Yürekli Çocuk

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.12.2022, 00:00
1.AYAK: Dişi İngilizlerin sentetikteki 16 handikap yarışında Earth And Gray, Coupage, Crafty Girl, The Beatiful Ece ve Asude Sultan öne çıkan isimler.
2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 4 şartlı yarışında Payidar, Chain Breaker, The Glove, Overthrown, Kral Çıplak ve Kadirizm birinciliği hedefleyen taylar.
3.AYAK: Arap taylarının KV6 yarışında Rüzgardahan, Elittay, Kahramanefe ve İnebolu birincilik adaylarım.
Dündarzade sürprizde düşünülmeli.
4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Brave The Storm ve Speed Mr Big Shot birinciliği hedefleyen taylar. Bu ikili ayrımsız yazılmalı.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların 'satış 2' koşusunda Jumbojet, Oğlum Yaman ve Oğlum Mutlu öncelikli isimler. Dahi Kız ve Alkattan yeri olanlara.
6.AYAK: Arapların kısa mesafeli 17 handikap yarışını beyaz bayrak-ayna yapmasını beklediğim Yürekli Çocuk'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
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