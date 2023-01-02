1.AYAK: İngilizlerin 17 handikap çekişmesinde Bartuefe, Şen Akyüz, King Arel, Bay Artu, Kar Tanesi ve Kaptan Cem arasında kazanan belirlenir.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap yarışında Diyatome, Mahirini, Hedefim ve Ardahan birinciliği hedefe koyan Arap atları.

3.AYAK: 3 yaşlı İngilizletrin 14 handikap yarışında İstanbul Light ve Fire Of Glory öne çıkan taylar. Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: Dişi İngilizlerin 3 şartlı yarışında idman pistinde beğenilen Lady Karşıyaka'dan başarı bekliyorum. Güvenenler tek yazsın!

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların maidan yarışında Miss Duru, Vorona, Uluumay, Floxida ve Kor Ateşim birinciliğe göz kırpan kısraklar.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki 15 handikap yarışında Basgit, Ergüçlü ve Fırtına öncelikle yazılmalı. Başaydın ve Hanım Sultan yeri olanlara.

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