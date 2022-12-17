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Oğlum Doruk ERGUN ONARIR

Oğlum Doruk

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.12.2022, 00:00
1.AYAK: Arapların 17 handikap yarışında Budaklı, Yürekli Çocuk, Sinan Reis, Sadekar ve Mübariz arasında birincilik düğümü çözülür.
2.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Brave The Storm, Slew Check ve Cool Star ilk birinciliklerini kazanmaya daha yakın taylar.
3.AYAK: Arap kısraklarının 4 şartlı yarışında Delayla, Abernalı Kız, Meltemkız ve Çağlayanşelale öne çıkan isimler. Edayap ve Malala yeri olanlara.
4.AYAK: İngilizlkerin uzundaki açık Gr-2 yarışında başarılı sonuçlara imza atan Oğlum Doruk favorim. Kuponlarda tek başına bırakılabilir.
5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin bölünen maiden yarışında Elusive Knight öne çıkıyor.
Gelişen formuyla Navtex de kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin kapanış koşusunda Spellbinder, Bushfire, Lenora, Miracle Of Victory, Pele And Dido ve Kaşgarın Kızı öne çıkan taylar.
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