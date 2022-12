1.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Tulparkız, Battle Crown, Bayzeki, Dancing With, Ada Vapuru ve Clymore öne çıkan taylar.

2.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının 16 handikap yarışında Synchronicity, Best Of Fatoş, Mr Tekin ve Sadi Şah arasında kazanan belirlenir.

3.AYAK: 3 yaşlı Arapların KV6 çekişmesinde Naifoğlum, Harem Ağası, Kerembeyim, Alperabi ve Güzel Muğlalı birimciliğe göz kırpan taylar.

4.AYAK: İngilizlerin KV8 yarışında Maratoncu ve Wardenclyffe çekişmesini izleyeceğiz. Bu ikili ayrım yapılmadan kuponlara aktarılmalı.

5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin bölünen maiden yarışında Believe Me Now, Desert Tiger ve Sporza Ring ilk birinciliği kovalayan taylar.

6.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının kapanıştaki 15 handikap yarışında peş peşe kazanarak bu koşuya gelen Saadın Ateşi'nden miting günü zaferi daha bekliyorum.

