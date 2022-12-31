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Uluarat ERGUN ONARIR

Uluarat

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 31.12.2022, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 16 handikap yarışında The Glove ve Çakır Yıldızı öne çıkan taylar. Bu ikili kuponlarda ayrımsız yer almalı.
2.AYAK: İngilizlerin uzundaki 4 şartlı yarışında Bozdağ Beyi, Ark Royal, Payidar, Benbulben, Sweps ve Asil Yürek arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Mariscal, Ayazata ve Forever Abba birinciliği hedefe koyan taylar.
4.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin 5 şartlı yarışında Inertia, Black Pick, Time Of Runner ve Vesper öne çıkan taylar.
Spring Code yeri olanlara.
5.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Uluarat'ın kazanmasını bekliyorum. Güvenenler tek başına bırakabilir.
6.AYAK: Arap taylarının kapabıştakin14 handikap yarışında Daye, Mercankızı, Hopadan, Toprak Tutkusu ve Javaronok birincilik adaylarım.
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