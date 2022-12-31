1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 16 handikap yarışında The Glove ve Çakır Yıldızı öne çıkan taylar. Bu ikili kuponlarda ayrımsız yer almalı.

2.AYAK: İngilizlerin uzundaki 4 şartlı yarışında Bozdağ Beyi, Ark Royal, Payidar, Benbulben, Sweps ve Asil Yürek arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Mariscal, Ayazata ve Forever Abba birinciliği hedefe koyan taylar.

4.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin 5 şartlı yarışında Inertia, Black Pick, Time Of Runner ve Vesper öne çıkan taylar.

Spring Code yeri olanlara.

5.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Uluarat'ın kazanmasını bekliyorum. Güvenenler tek başına bırakabilir.

6.AYAK: Arap taylarının kapabıştakin14 handikap yarışında Daye, Mercankızı, Hopadan, Toprak Tutkusu ve Javaronok birincilik adaylarım.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın