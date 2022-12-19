  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Haylazım
Haylazım ERGUN ONARIR

Haylazım

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.12.2022, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı dişi Arapların 5 şartlı yarışında Buzpınarı, Anemon Çiçeği, Urla, Nehir Abla ve Merenes öne çıkan taylar.
Alyadigar yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışında Özay Karamaça, Owerti ve Flash Past öncelikli isimler. Bartuefe ve Prens Atlas sürprizde düşünülmeli.
3.AYAK: Arapların 16 handikap çekişmesinde Kayaların Fatihi, Beyhanefe, Sarrafşah ve Sınır Tanımaz arasında bu koşunun kaderi şekillenir.
4.AYAK: Arapların uzundaki KV 6 yarışında ilk şansı Emirsoy'a veriyorum. İyi durumuyla Bombacan da kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Armağan Hanım, Kaynağın Gücü, Cari, Uludağ Efe, Fa Bey ve Miss Duru ilk birinciliği isteyen taylar.
6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 3 şartlı yarışında son ikinciliği beğenilen Haylazım'a öncelik tanıyorum. Güvenenler tek başına bırakabilir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA