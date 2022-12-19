1.AYAK: 3 yaşlı dişi Arapların 5 şartlı yarışında Buzpınarı, Anemon Çiçeği, Urla, Nehir Abla ve Merenes öne çıkan taylar.

Alyadigar yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışında Özay Karamaça, Owerti ve Flash Past öncelikli isimler. Bartuefe ve Prens Atlas sürprizde düşünülmeli.

3.AYAK: Arapların 16 handikap çekişmesinde Kayaların Fatihi, Beyhanefe, Sarrafşah ve Sınır Tanımaz arasında bu koşunun kaderi şekillenir.

4.AYAK: Arapların uzundaki KV 6 yarışında ilk şansı Emirsoy'a veriyorum. İyi durumuyla Bombacan da kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Armağan Hanım, Kaynağın Gücü, Cari, Uludağ Efe, Fa Bey ve Miss Duru ilk birinciliği isteyen taylar.

6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 3 şartlı yarışında son ikinciliği beğenilen Haylazım'a öncelik tanıyorum. Güvenenler tek başına bırakabilir.

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