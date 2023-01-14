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Always Lucky ERGUN ONARIR

Always Lucky

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.01.2023, 00:00
1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap yarışında Yiğitkral, Diyatome, Daye, Özarın ve Güçlüege birinciliği hedefe koyan isimler.
2.AYAK: İngilizlerin uzundaki 21 handikap yarışında Oklahoma, Steel Man, Tefobey ve Anadolu Prensesi arasında birincilik düğümü çözülür.
3.AYAK: Arap kısraklarının KV-6 yarışında Black Grape, Kurşunili ve Lima öne çıkan isimler.
Aferdita yeri olanlarca dikkate alınmalı.
4.AYAK: 3 yaşlı dişi İngiliz taylarının 14 handikap yarışında Inertia, Super Sweet, September ve Silver Sable çekişmesi yaşanacak.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışında Rüzgardahan, Torhan Tay ve Aydost birincilik adaylarım. Bu üçlü kuponlarda değerlendirilmeli.
6.AYAK: Dişi İngilizlerin yamaklara ait 3 şartlı yarışında favorim Always Lucky.
Güvenenler kuponlarında tek başına bırakılabilir.
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