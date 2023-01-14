1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap yarışında Yiğitkral, Diyatome, Daye, Özarın ve Güçlüege birinciliği hedefe koyan isimler.

2.AYAK: İngilizlerin uzundaki 21 handikap yarışında Oklahoma, Steel Man, Tefobey ve Anadolu Prensesi arasında birincilik düğümü çözülür.

3.AYAK: Arap kısraklarının KV-6 yarışında Black Grape, Kurşunili ve Lima öne çıkan isimler.

Aferdita yeri olanlarca dikkate alınmalı.

4.AYAK: 3 yaşlı dişi İngiliz taylarının 14 handikap yarışında Inertia, Super Sweet, September ve Silver Sable çekişmesi yaşanacak.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışında Rüzgardahan, Torhan Tay ve Aydost birincilik adaylarım. Bu üçlü kuponlarda değerlendirilmeli.

6.AYAK: Dişi İngilizlerin yamaklara ait 3 şartlı yarışında favorim Always Lucky.

Güvenenler kuponlarında tek başına bırakılabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın