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5. ayak tek ERGUN ONARIR

5. ayak tek

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.01.2023, 00:00
1.AYAK: Arap kısraklarının yamaklara ait 4 şartlı yarışında Balmelda, Sanay, Estigeçti, Nurgülcan ve Üçgüzel birinciliğe daha yakın kısraklar.
2.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışını kalabalık tutalım.
Eminadam, Eymenağa, Balkanağası, Vizigot, Tsarigrad ve Sınır Tanımaz öne çıkan isimler.
3.AYAK: İngilizlerin uzundaki KV6 yarışında Colour Of Light ve Siempre çekişmesini izleyeceğiz.
Bu ikili kuponlarda bulundurulmalı.
4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 3 şartlı yarışında Sönmez Yiğit, Battle Crown ve Sforza Ring öne çıkan taylar. Öfkeli Çocok ve Viking Girl yeri olanlara.
5.AYAK: 3 Yaşlı dişi İngiliz taylarının maiden yarışında tabelanın gediklisi Dawn Of The Night birinciliğin en güçlü adayı. Güvenenler tek yazsın!
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap yarışında ilk şansı Saadın Gücü'ne veriyorum.
Hedefim, Mahirini ve Bakgör sert rakip olarak değerlendirilmeli.
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