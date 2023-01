5. ayak tek

1.AYAK: Arap kısraklarının yamaklara ait 4 şartlı yarışında Balmelda, Sanay, Estigeçti, Nurgülcan ve Üçgüzel birinciliğe daha yakın kısraklar.

2.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışını kalabalık tutalım.

Eminadam, Eymenağa, Balkanağası, Vizigot, Tsarigrad ve Sınır Tanımaz öne çıkan isimler.

3.AYAK: İngilizlerin uzundaki KV6 yarışında Colour Of Light ve Siempre çekişmesini izleyeceğiz.

Bu ikili kuponlarda bulundurulmalı.

4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 3 şartlı yarışında Sönmez Yiğit, Battle Crown ve Sforza Ring öne çıkan taylar. Öfkeli Çocok ve Viking Girl yeri olanlara.

5.AYAK: 3 Yaşlı dişi İngiliz taylarının maiden yarışında tabelanın gediklisi Dawn Of The Night birinciliğin en güçlü adayı. Güvenenler tek yazsın!

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap yarışında ilk şansı Saadın Gücü'ne veriyorum.

Hedefim, Mahirini ve Bakgör sert rakip olarak değerlendirilmeli.

