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Dostbağı ERGUN ONARIR

Dostbağı

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.01.2023, 00:00
1.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Beyhude, Armağan Hanım, Fa Bey, Ertekinbey ve ilk startı olmasına rağmen Kadifecan birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Arapların KV-6 Serhanbey koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Dostbağı'nın kazanmasını bekliyorum.
Tek başına bırakılabilir.
3.AYAK: Dişi İngilizlerin KV-6 yarışında Nikki Run ve Özay Suzanana öne çıkan isimler. Formunu geliştiren Kartanesi de ihmale gelmez.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların 3 şartlı yarışında Canınkızı, Buzpınarı, Ören Hanım ve Beyaz Gece öne çıkan kısraklar. Yeniköylüm yeri olanlara.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların bölünen maiden yarışında Afeti Sultan, Jargon, Miss Duru ve Çanakkale öncelikli isimler.
Berkithan sürprizde.
6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 14 handikap yarışında Bartubey, Kaptan Cem ve Haylazım arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
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