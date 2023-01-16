1.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Beyhude, Armağan Hanım, Fa Bey, Ertekinbey ve ilk startı olmasına rağmen Kadifecan birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Arapların KV-6 Serhanbey koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Dostbağı'nın kazanmasını bekliyorum.

Tek başına bırakılabilir.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin KV-6 yarışında Nikki Run ve Özay Suzanana öne çıkan isimler. Formunu geliştiren Kartanesi de ihmale gelmez.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların 3 şartlı yarışında Canınkızı, Buzpınarı, Ören Hanım ve Beyaz Gece öne çıkan kısraklar. Yeniköylüm yeri olanlara.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların bölünen maiden yarışında Afeti Sultan, Jargon, Miss Duru ve Çanakkale öncelikli isimler.

Berkithan sürprizde.

6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 14 handikap yarışında Bartubey, Kaptan Cem ve Haylazım arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

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