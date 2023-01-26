La Bombonero

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap yarışında Firuze Sultan, Ruze, Mistral ve Kaya De Sultan öncelikli isimler. Gelencan ve Kumral Tay yeri olanlara.

2.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının maiden yarışında Halis Karataş'la start alan La Bombonera favorim. Güvenenler kuponlarında tek başına bıraksın!

3.AYAK: İngilizlerin satış koşusunu kalabalık tutalım. Mahsumzade, Wild Ocean, Lucky Justen, Lord Of Time, Neos ve Eğil Ateşi öne çıkan isimler.

4.AYAK: Arapların KV-6 'Atahan' koşusunda Kudretlitay, Taçsız Kral ve Canım Çıtır birinciliğe daha yakın gördüğüm isimler.

5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 15 handikap kapışmasında Point Of Finally ve Hey Jude öne çıkan taylar. Bu ikili ayrımsız yazılmalı.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki 2 şartlı yarışında Onarbey, Canoğlucan, Atiksoylu, Belalı Tumbul ve Demirşah birinciliği isteyen isimler.