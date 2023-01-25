3. ayak tek

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların yamaklara ait 3 şartlı yarışında Alavara, Ketence Aslanı, Turbodizel ve Doğanın Ateşi öncelikli isimler. Diyatome sürprizde.

2.AYAK: İngilizlerin 'satış 2' koşusunda Direct Win, Maggy Hawk, Mr Loverman, King Of Game, Turamhan ve Red Knight çekişmesine Filandoz da katılabilir.

3.AYAK: İngilizlerin KV-8 'Kemal Atakul' koşusunda formunu ilerleten Captain Fantastice favorim. Güvenenler kuponlarında tek başına bırakabilir.

4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 4 şartlı yarışında Gracias Sinyor ve Bank Account çekişmesi yaşanacak. Bu ikili ayrımsız yazılmalı.

5.AYAK: Arap kısraklarının 15 handikap yarışında Sembol Tay, Bonjour El Samawi, Cüda, Şans Kaynağı ve Dilanur arasında kazanan belirlenir.

6.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin bölünen maiden yarışında Stormy River, And Love ve Narjina birinciliğe göz kırpan taylar.