1.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışında İz Peşinde, Anadolu Edası, Bojack, Canobey, Golden Storm ve Crime Machine öncelikli isimler. Ceyar yeri olanlara.

2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlarin maiden yarışında Mamba Mentality, Winner Of Day, Tortuga, Tekin Ağa ve Midnight Twinkle birinciliği hedefleyen taylar.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap çekişmesinde Cambazoğlu, Kanatlı Tay ve Lazfatih birinciliğe göz kırpan Arap atları.

4.AYAK: İngilizlerin uzundaki Gr-2 yarışını başarılı sonuçlara imza atan King Berkay'ın kazanmasını bekliyorum Güvenenler tek başına bırakabilir.

5.AYAK: Arap kısraklarının KV-6 yarışında ilk şansı Aryaliva'ya veriyorum.

Başarılı yarışlar koşan Hopa Şahı da kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin kapanış koşusunda Continuous, Last Tulip, Nansio ve Blue Inferno öne çıkan taylar.

Sonsuz Adım'a dikkat!