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Güvendik ERGUN ONARIR

Güvendik

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.01.2023, 00:00
1.AYAK: Arapların yamaklara ait 14 handikap yarışında Kılıç Faro, Ertekinbey, Memo Ağa, Saadın Ateşi ve Hedefim öncelikli isimler. Rüzgar Sesi yeri olanlara.
2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Solit Friend, Lord Of Victory, Hürdarşah ve Battle Crown öne çıkan taylar.
One More Chance sürprizcilere.
3.AYAK: Dişi İngilizlerin 15 handikap yarışında Queen Of Street, Lady Karşıyaka ve Another Love arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
4.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin 14 handikap çekişmesinde Wasserfall, Tulparkız, Zingerella ve Dawn Of The Night birinciliğe göz kırpan taylar.
5.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında başarılı sonuçlara imza atan Güvendik favorim. Güvenenler kupomnlerında tek başına bırakabilir.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 15 handikap yarışında Bizim, Kerembeyim ve Gece Işığı birinciliğe daha yakın isimler. Bol şans.
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