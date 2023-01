1.AYAK: Arapların yamaklara ait 14 handikap yarışında Kılıç Faro, Ertekinbey, Memo Ağa, Saadın Ateşi ve Hedefim öncelikli isimler. Rüzgar Sesi yeri olanlara.

2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Solit Friend, Lord Of Victory, Hürdarşah ve Battle Crown öne çıkan taylar.

One More Chance sürprizcilere.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin 15 handikap yarışında Queen Of Street, Lady Karşıyaka ve Another Love arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

4.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin 14 handikap çekişmesinde Wasserfall, Tulparkız, Zingerella ve Dawn Of The Night birinciliğe göz kırpan taylar.

5.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında başarılı sonuçlara imza atan Güvendik favorim. Güvenenler kupomnlerında tek başına bırakabilir.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 15 handikap yarışında Bizim, Kerembeyim ve Gece Işığı birinciliğe daha yakın isimler. Bol şans.

