Polpoo şanslı

1.AYAK: Arapların 22 handikap yarışında Sadekar, Black Grape, Ulubatur, Alevkıran, Subike ve Köyağası Demir arasında kazanan belirlenir.

2.AYAK: Arapların uzundaki 15 handikap yarışında Hür Uçan, Eseralp, Beyhanefe, Kondubeyi ve Cesurbuğra öncelikli isimler. Kurt Engin yeri olanlara.

3.AYAK: İngilizlerin uzun mesafa KV-6 'Ayhan Tat' koşusunda ilk şansı Dame Time'ye veriyorum. Gelişen formuyla Koca Seyid de yazılmalı.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap çekişmesinde Doğu Yıldızı, Ocakbaşı, Yiğitkral ve Kahramanefe öne çıkan isimler. Bedinurzade sürprizde.

5.AYAK: 3 yaşlı dişi tayların 15 handikap yarışında September, Jovovich ve Kimono arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 4 şartlı yarışında formunu geliştiren ve idmanda beğenilen Polpoo'dan başarı bekliyorum. Güvenenler tek yazsın!