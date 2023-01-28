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Polpoo şanslı ERGUN ONARIR

Polpoo şanslı

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.01.2023, 00:00

1.AYAK: Arapların 22 handikap yarışında Sadekar, Black Grape, Ulubatur, Alevkıran, Subike ve Köyağası Demir arasında kazanan belirlenir.
2.AYAK: Arapların uzundaki 15 handikap yarışında Hür Uçan, Eseralp, Beyhanefe, Kondubeyi ve Cesurbuğra öncelikli isimler. Kurt Engin yeri olanlara.
3.AYAK: İngilizlerin uzun mesafa KV-6 'Ayhan Tat' koşusunda ilk şansı Dame Time'ye veriyorum. Gelişen formuyla Koca Seyid de yazılmalı.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap çekişmesinde Doğu Yıldızı, Ocakbaşı, Yiğitkral ve Kahramanefe öne çıkan isimler. Bedinurzade sürprizde.
5.AYAK: 3 yaşlı dişi tayların 15 handikap yarışında September, Jovovich ve Kimono arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 4 şartlı yarışında formunu geliştiren ve idmanda beğenilen Polpoo'dan başarı bekliyorum. Güvenenler tek yazsın!

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