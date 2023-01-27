1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 3 şartlı yarışında Köylümün Kızı, Hürgökçe, Uzunbir, Baydoğan, Cesur Rüzgar ve Yaz Güzelim çekişmesine Çiftçi Kardeş de katılabilir.

2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden satış koşusunda Nailoğlum, Federer, Sky Of Thunder, Crazy Horse ve Grand Meteor arasında kazanan belirlenir.

3.AYAK: İngilizlerin 'Alsancak' koşusunda Rock Solid ve Dolya Vorovskaya öne çıkan taylar. Mirbey ve The Raptor geniş oynayanlarca düşünülmeli.

4.AYAK: Dişi tayların KV-6 yarışında Yoomee ve Master Storm çekişmesini izleyeceğiz. Bu ikili ayrım yapılmadan kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Dişi İngilizlerin uzun mesafe 5 şartlı yarışında son 4 koşusundan 3 birincilik çıkartan Queen Akarca favorim. Tek başına bırakılabilir.

6.AYAK: Arap kısraklarının kapanış koşusunda Defneli, Fıstıkcan, Lal Çiçeği, Cihanın Gülü, Demirdalga ve Özümcan birincilik adaylarım.