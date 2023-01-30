1.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Fa Bey, Kav Bey, Önderhan, Reşide, Buketkaya ve Göze Batan öncelikli isimler. Kafkas Serabı yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin 3 şartlı yarışında formunu geliştiren ve idmanda beğenilen Obrada birinciliğe uzanabilir. Rakip yazacaklara Guliyev'i öneririm.

3.AYAK: Uzundaki 15 handikap yarışında Bartubey, Warrior Justen, Dark Lord, Daze, Mandacan ve Firecracker öne çıkan İngiliz atları.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV-6 yarışında başarı zincirine bir halka daha eklemek isteyen Büyükdünya birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap çekişmesinde Mahirini, İzmirin Efesi, Saadın Ateşi ve Baba Fahrettin öne çıkıyor.

Bakgör sürprizde.

6.AYAK: Arap kısraklarının kapanış koşusunda Hanım Sultan, Eğilce, Durulay, Gülenkızım ve Baldiyar arasında altılının kaderi şekillenir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın