Canagel şanslı

1.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışında Süper Baba, Dartagnan, Cash Is King, Win For You, Gospodin ve Mr Tekin birincilik adaylarım.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında son koşusu ve idman pistindeki çalışmaları beğenilen Canagel favorim. Güvenenler tek geçebilir.

3.AYAK: İngilizlerin açık Gr-2 "9 EYLÜL" koşusunun King Man Go, Cagner ve Oğlum Doruk başta olmak üzere kapatılmasını öneriyorum.

4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV-6 yarışında Lion Piece ve Dev Yiğit öne çıkan taylar. Michael yeri olanlarca düşünülebilir.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların bölünen maiden yarışında Devirenağa ve Uçan Kısrak birinciliğe göz kırpan Arap atları. Bu ikili ayrımsız yazılmalı.

6.AYAK: Arapların 16 handikap yarışında Serkanınoğlu, Tunçşah, Bigboss, Zafir ve Abher arasında kapanış koşusunun kaderi şekillenir.