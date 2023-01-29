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Canagel şanslı ERGUN ONARIR

Canagel şanslı

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.01.2023, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışında Süper Baba, Dartagnan, Cash Is King, Win For You, Gospodin ve Mr Tekin birincilik adaylarım.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında son koşusu ve idman pistindeki çalışmaları beğenilen Canagel favorim. Güvenenler tek geçebilir.
3.AYAK: İngilizlerin açık Gr-2 "9 EYLÜL" koşusunun King Man Go, Cagner ve Oğlum Doruk başta olmak üzere kapatılmasını öneriyorum.
4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV-6 yarışında Lion Piece ve Dev Yiğit öne çıkan taylar. Michael yeri olanlarca düşünülebilir.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların bölünen maiden yarışında Devirenağa ve Uçan Kısrak birinciliğe göz kırpan Arap atları. Bu ikili ayrımsız yazılmalı.
6.AYAK: Arapların 16 handikap yarışında Serkanınoğlu, Tunçşah, Bigboss, Zafir ve Abher arasında kapanış koşusunun kaderi şekillenir.

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