  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Wardenclyffe
Wardenclyffe ERGUN ONARIR

Wardenclyffe

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.02.2023, 00:00
1.AYAK: Arapların 16 handikap mukavemet koşusunda Kayaların Fatihi, Tiranlı, Beyhanefe, Keskin Tay ve Kızım Aysima öncelikli isimler.
2.AYAK: Arapların KV-7 yarışında Güvendik, eküri destekli Keskin Tay, Tuncer ve Taçsız Kral arasında birincilik düğümü çözülür.
3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Lord Of Victory, Şahdemirkır ve Master Runner birinciliği hedefe koyan taylar.
4.AYAK: İngiliz taylarının 14 handikap yarışında Öfkeli Çocuk ve Çavdarlı çekişmesini izleyeceğiz. Bu ikili kuponlarda yerlerini almalı.
5.AYAK: İngilizlerin KV-8 yarışını başarılı sonuçlara imza atan Wardenclyffe'nin kazanmasını bekliyorum. Tek başına bırakılabilir.
6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanış koşusunda Özay Suzanana, Hell Storm, Lignin Energy, Trudi, Best Of Fatoş ve Miss Tuana öne çıkan kısraklar.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA