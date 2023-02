1.AYAK: Arapların 16 handikap mukavemet koşusunda Kayaların Fatihi, Tiranlı, Beyhanefe, Keskin Tay ve Kızım Aysima öncelikli isimler.

2.AYAK: Arapların KV-7 yarışında Güvendik, eküri destekli Keskin Tay, Tuncer ve Taçsız Kral arasında birincilik düğümü çözülür.

3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Lord Of Victory, Şahdemirkır ve Master Runner birinciliği hedefe koyan taylar.

4.AYAK: İngiliz taylarının 14 handikap yarışında Öfkeli Çocuk ve Çavdarlı çekişmesini izleyeceğiz. Bu ikili kuponlarda yerlerini almalı.

5.AYAK: İngilizlerin KV-8 yarışını başarılı sonuçlara imza atan Wardenclyffe'nin kazanmasını bekliyorum. Tek başına bırakılabilir.

6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanış koşusunda Özay Suzanana, Hell Storm, Lignin Energy, Trudi, Best Of Fatoş ve Miss Tuana öne çıkan kısraklar.

