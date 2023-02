Hakna şanslı

1.AYAK: İngilizlerin uzundaki 14 handikap yarışında Warrior Justen ve Mandacan çekişmesi yaşanacak. Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.

2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Sporza Ring ve One Above All birinciliği hedefe koyan taylar. Solit Friend sürprizde.

3.AYAK: İngilizlerin KV-6 yarışında başarılı sonuçlara imza atan Hakna favorim. Güvenenler kuponlarında tek başına bırakabilir.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV-6 yarışında Dündarzade, eküri destekli Mahirini, Anka Ateşi, Güzel Muğlalı ve Uludoruk arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin KV-7 'Cantatrice' koşusunun kapatılmasını öneriyorum.

Caramel Macchiato, Mayra Sultan ve Bold Lion Girl öncelikli.

6.AYAK: Kapanıştaki 14 handikap yarışında Gece Işığı, Umberto, Ardahan, Güçalp, Hızlıer ve Hedefim birinciliğe göz koyan 4 yaşlı Arap atları.

