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3. Ayak Tek ERGUN ONARIR

3. Ayak Tek

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.04.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çim pistteki 15 handikap yarışında Bradamente, King Of The Rose ve Zamburi birinciliğe göz kırpan taylar.
2.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının maiden yarışında Lights Out, Merry Moon, Merchandiser ve Rebel King öne çıkan isimler. Bold Streak yeri olanlara.
3.AYAK: İngilizlerin KV-7 'Sarıçam Belediyesi' koşusunda peş peşe 3 kez kazanan Iguazu Falls birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
4.AYAK: İngilizlerin kumdaki 16 handikap yarışında Kahraman Trader, Haluk Han ve Captain Amerika erasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
5.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Suvari Angel, Civanpehlivanı, Hızlı Kuruş, Oğlum Giray ve Günpınar çekişmesi kazananı ortaya çıkarır.
6.AYAK: Arap kısraklarının 15 handikap yarışında Altıneken, Tuğbatay, Bozkırın Gücü ve Çılgın Sebahat çekişmesine Harput Ateşi de katılabilir.
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