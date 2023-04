3. Ayak Tek

1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çim pistteki 15 handikap yarışında Bradamente, King Of The Rose ve Zamburi birinciliğe göz kırpan taylar.

2.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının maiden yarışında Lights Out, Merry Moon, Merchandiser ve Rebel King öne çıkan isimler. Bold Streak yeri olanlara.

3.AYAK: İngilizlerin KV-7 'Sarıçam Belediyesi' koşusunda peş peşe 3 kez kazanan Iguazu Falls birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

4.AYAK: İngilizlerin kumdaki 16 handikap yarışında Kahraman Trader, Haluk Han ve Captain Amerika erasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

5.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Suvari Angel, Civanpehlivanı, Hızlı Kuruş, Oğlum Giray ve Günpınar çekişmesi kazananı ortaya çıkarır.

6.AYAK: Arap kısraklarının 15 handikap yarışında Altıneken, Tuğbatay, Bozkırın Gücü ve Çılgın Sebahat çekişmesine Harput Ateşi de katılabilir.

