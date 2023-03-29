1.AYAK: Arapların 15 handikap yarışınds Cesurbuğra, Kayaların Fatihi ve Akış öne çıkan isimler. Arısan ve Halay sürprizde düşünülmeli.

2.AYAK: Arap kısraklarının 16 handikap yarışında Bagrad, Çağlayan Şelale, Javaronok, Selcan Hatun, Prenses Turbo ve Şans Kaynağı çekişmesi yaşanacak.

3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 16 handikap yarışında El Audaz, El Maestro, Sword Master, Nice ve Sidneys Star birinciliği hedefleyen taylar.

4.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının KV-8/Adil Tügel koşusunda önceliği Anadolu Koparan'a veriyorum. Bank Account sert rakıp olur.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların bölünen maiden yarışında favorim Berkay Güzeli.

Risk almayı sevenlerce kuponlarda tek başına bırakılabilir.

6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 15 handikap yarışında Payidar, Selanik Efesi, Kral Çıplak ve Doğu Prensi öne çıkan isimler. İyi şanslar.

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