1.AYAK: Arapların 15 handikap yarışınds Cesurbuğra, Kayaların Fatihi ve Akış öne çıkan isimler. Arısan ve Halay sürprizde düşünülmeli.
2.AYAK: Arap kısraklarının 16 handikap yarışında Bagrad, Çağlayan Şelale, Javaronok, Selcan Hatun, Prenses Turbo ve Şans Kaynağı çekişmesi yaşanacak.
3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 16 handikap yarışında El Audaz, El Maestro, Sword Master, Nice ve Sidneys Star birinciliği hedefleyen taylar.
4.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının KV-8/Adil Tügel koşusunda önceliği Anadolu Koparan'a veriyorum. Bank Account sert rakıp olur.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların bölünen maiden yarışında favorim Berkay Güzeli.
Risk almayı sevenlerce kuponlarda tek başına bırakılabilir.
6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 15 handikap yarışında Payidar, Selanik Efesi, Kral Çıplak ve Doğu Prensi öne çıkan isimler. İyi şanslar.