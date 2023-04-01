Kanaga şanslı

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 'satış 2' koşusunda Niziplikalkan, Eylem Hanım, Seçkin Yürek, Diyatome ve Üzüm Çekirdeği öne çıkan isimler.
2.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında Mamba Forever, Anabella ve Ezer Geçer birinciliğe daha yakın gördüğüm arıkanlar.
3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Speed Point, Northshield, Sphendone ve Fıçiçiçu birinciliğe göz kırpan taylar.
4.AYAK: 3 yaşlıların 15 handikap yarışında Pranayama, Çakalın Kızı ve September öne çıkan taylar. Best Of Canan ve Quest Of Karşıyaka yeri olanlara.
5.AYAK: Arap kısraklarının 5 şartlı yarışında Kızılcapınar, Safiha, Meltemkız ve Gurbet Ateşi öne çıkan dişi atlar. Subike sürpriz yapabilir.
6.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 15 handikap yarışını başarılı sonuçlara imza atan Kanaga'nın kazanmasını bekliyorum.
Güvenenler tek yazsın.