Kanaga şanslı

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 'satış 2' koşusunda Niziplikalkan, Eylem Hanım, Seçkin Yürek, Diyatome ve Üzüm Çekirdeği öne çıkan isimler.

2.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında Mamba Forever, Anabella ve Ezer Geçer birinciliğe daha yakın gördüğüm arıkanlar.

3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Speed Point, Northshield, Sphendone ve Fıçiçiçu birinciliğe göz kırpan taylar.

4.AYAK: 3 yaşlıların 15 handikap yarışında Pranayama, Çakalın Kızı ve September öne çıkan taylar. Best Of Canan ve Quest Of Karşıyaka yeri olanlara.

5.AYAK: Arap kısraklarının 5 şartlı yarışında Kızılcapınar, Safiha, Meltemkız ve Gurbet Ateşi öne çıkan dişi atlar. Subike sürpriz yapabilir.

6.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 15 handikap yarışını başarılı sonuçlara imza atan Kanaga'nın kazanmasını bekliyorum.

Güvenenler tek yazsın.

