Hakna şanslı

1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 15 handikap yarışında Zafirah, Super Sweet ve Zingeralla arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
2.AYAK: İngilizlerin uzundaki 16 handikap yarışında Robin Empire, Parion, Guliyev, Run For Happiness ve Lady Karşıyaka çekişmesine Bartubey de katılabilir.
3.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının KV-6 yarışında Kurşinili ve Güzel Muğlalı öncelikli isimler. Gideros yeri olanlarca düşünülmeli.
4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV-6 yarışında Sönmez Yiğit, Dark Eclipse, Cesi Affetmez ve Baba Runner arasında kazanan belirlenir.
5.AYAK: İngilizlerin 5 şartlı yarışında formunu geliştiren Hakna favorim.
Kuponlarda tek başına bırakılabilir.
6.AYAK: Arapların kapanıştaki 15 handikap yarışında Bozhayat, Hedefim, Yarımada, Ulubeyi, Gecekralı ve Kayaların Fatihi birincilik adaylarım.