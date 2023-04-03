Hakna şanslı

1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 15 handikap yarışında Zafirah, Super Sweet ve Zingeralla arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

2.AYAK: İngilizlerin uzundaki 16 handikap yarışında Robin Empire, Parion, Guliyev, Run For Happiness ve Lady Karşıyaka çekişmesine Bartubey de katılabilir.

3.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının KV-6 yarışında Kurşinili ve Güzel Muğlalı öncelikli isimler. Gideros yeri olanlarca düşünülmeli.

4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV-6 yarışında Sönmez Yiğit, Dark Eclipse, Cesi Affetmez ve Baba Runner arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: İngilizlerin 5 şartlı yarışında formunu geliştiren Hakna favorim.

Kuponlarda tek başına bırakılabilir.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki 15 handikap yarışında Bozhayat, Hedefim, Yarımada, Ulubeyi, Gecekralı ve Kayaların Fatihi birincilik adaylarım.

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