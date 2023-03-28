Hikaye şanslı

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 16 handikap yarışında ilk şansı Dünya Kralı'na veriyorum.

İyi koşmalarını beklediğim Cambazoğlu ve Mucit Tay da yazılır.

2.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının çimdeki 4 şartlı yarışında Herekli, Sonatınkızı, Kim Tutar Kızı, Eparven ve Kuzeysena öne çıkan kısraklar.

3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında ikincilik serisini bozmak isteyen Populist ve Memory Remains ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: Dişi İngilizlerin 4 şartlı yarışını başarılı sonuçlara imza atan Hikaye'nin kazanmasını bekliyorum. Tek başına bırakılabilir.

5.AYAK: Yeni sahip arayışındaki 3 yaşlı İngilizlerin 'satış 1' koşusunda Kör Baba, Sangarios, Mehmat Reis ve Sivereklican öne çıkan taylar.

6.AYAK: İngilizlerin çimdeki kapanış koşusunda Amadis, Mestinaz, Canobey, Ballı Kaymaklı, Qalandar ve Flying Wing öne çıkan isimler.

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