1.AYAK: İngilizlerin "Türk Kalp Vakfı" koşusunda Denizhan, Anadolu Şahini, Avalanche, Harlan Draka, Jack Sparrow ve Make A Fire birincilik adaylarım.

2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Narjina, Love Of Victory, Ribando ve Como Estas ilk birinciliğin peşinden koşan taylar.

3.AYAK: İngilizlerin uzundaki 5 şartlı yarıçını başarılı sonuçlara imza atan Anadolu Prensesi'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

4.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının KV-6 yarışında Aydost ve Lucia çekişmesini izleyeceğiz. Bu ikili kuponlarda yerini almalı.

5.AYAK: Arapların uzundaki 22 handikap yarışında Yüksel Abi, Rock Iron ve uygun kilosuyla Baypatron birinciliği hedefleyen Arap atları.

6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin bölünen maiden yarışında Edgar, Little Frankel, Ridadem E.Transcantabrico, Impossible Dream öne çıkan taylar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın