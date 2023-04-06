1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 5 şartlı yarışında Trader Woman, New Comer, Sidney Storm, Wien Prince ve Hermon Money öne çıkan taylar.

2.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 2 kilometrelik KV-6 yarışında formunu geliştiren Boukephalos birinciliğin en güçlü adayı.

Tek yazılabilir.

3.AYAK. Arapların kum pistteki KV-7 'Berk' koşusunda Ildırlı, Pıtır ve Bombacan arasındaki kıran kırana çekişme kazananı ortaya çıkarır.

4.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının 'Satış 2' koşusunda Olentis, Ege Halikarnas, Pavliçenko ve Light Of Smart öne çıkan isimler.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Koca Tınas, Taşkıran, Dibasın ve Prenses Didem çekişmesine Gangaster de katılabilir.

6.AYAK: Dişi İgilizlerin çimdeki 15 handikap kapanış koşusunda Girişkin, Lady İrem ve Rain Fall birinciliğe göz kırpan isimler. Bol şans.

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