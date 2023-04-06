  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Boukephalos
Boukephalos ERGUN ONARIR

Boukephalos

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.04.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 5 şartlı yarışında Trader Woman, New Comer, Sidney Storm, Wien Prince ve Hermon Money öne çıkan taylar.
2.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 2 kilometrelik KV-6 yarışında formunu geliştiren Boukephalos birinciliğin en güçlü adayı.
Tek yazılabilir.
3.AYAK. Arapların kum pistteki KV-7 'Berk' koşusunda Ildırlı, Pıtır ve Bombacan arasındaki kıran kırana çekişme kazananı ortaya çıkarır.
4.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının 'Satış 2' koşusunda Olentis, Ege Halikarnas, Pavliçenko ve Light Of Smart öne çıkan isimler.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Koca Tınas, Taşkıran, Dibasın ve Prenses Didem çekişmesine Gangaster de katılabilir.
6.AYAK: Dişi İgilizlerin çimdeki 15 handikap kapanış koşusunda Girişkin, Lady İrem ve Rain Fall birinciliğe göz kırpan isimler. Bol şans.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA