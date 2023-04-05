1.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Aşkın Abi, Mirkızım, Pamucak, Bellatrix ve Dorukhanbey öncelikli isimler.
Ebralzade ve Cengaver Tay yeri olanlara.
2.AYAK: Arapların yamaklara ait 15 handikap yarışında Hasanım, Gülağa, Bagrad, Başaydın, Cesurbuğra ve Abone arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: İngilizlerin 22 handikap 'Gültekin Alpay' koşusunda Ambargo, Bikati, Oklahoma ve Steel Marn çekişmesine Çakır Yıldızı da katılabilir.
4.AYAK: İngilizlerin KV-7 'İstanbul Emniyet Müdürlüğü' koşusunda Carceres, Smart Dad ve Extraction birinciliği hedefe koyan taylar. Urfa Aslanı sürpriz.
5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 15 handikap yarışında Anadolu Fatihi favorim.
Formunu ilerleten Butragueno ihnale gelmeyecek sert rakip olur.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 14 handikap yarışını formunda gelişme gösteren Gökkuzgun'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.