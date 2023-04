ilk ayak tek

1.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının 14 handikap yarışında başarılı sonuçlara imza atan Menory Remains favorim. Güvenenler tek yazabilir.

2.AYAK: İngilizlerin çimdeki 4 şartlı yarışında Demirkurt, Amadis, Saf Krom ve King Of Grass arasında birimcilik düğümü çözüme kavuşur.

3.AYAK: Çim pistteki 14 handikap yarışında Mestinaz, Aleko Boy ve Qalandar öne çıkan İngiliz atları.

Kımıldayan Omere sürprizde düşünülmeli.

4.AYAK: 3 yaşlı dişi Arapların çimdeki 1 şartlı yarışında Selçuk Rüzgarı, Ada Kız ve Öznilay birinciliği hedefe koyan dişi taylar.

5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 3 şartlı yarışında King Of The Rose, Mountain, Yaz Kızım ve Dark Destiny öncelikli isimler. Airfield daha sonra.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki 4 şartlı çim yarışında Çığgüzeli, Gardal Gülü, Berktimur, Pala Salih ve Delioğlan birincilik adaylarım.

