1.AYAK: 3 yaşlı Arapların 1 şartlı yarışında Adamkaya, Altarın Oğlu, Hindikuş, Naturel, Atılımbeyi ve Aslan Yüreklim öne çıkan taylar.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap yarışında Baba Fahrettin, Buzpınarı, Daye ve İlelebet öncelikli isimler. Yeniköylüm yeri olanlara,

3.AYAK: Dişi İngilizlerin 14 handikap yarışında Robin Star, The Athletic ve Trudi birimciliğe göz kırpan kısraklar.

4.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışında son koşusunu ölçü almadığım Bestekar kalitesiyle birinciliğin en güçlü adayı. Tek geçilebilir.

5.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının bölünen 1 şartlı yarışında idman pistinde göz kamaştıran Altıntepe ve Aktaşkaya kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: Arap kısraklarının kapanış koşusunda Demirbike, Ayşin Hanım, Karavaş, Nadide Hayat, Durulay ve Kızım Aysima çekişmesi yaşanacak.

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