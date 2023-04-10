1.AYAK: 3 yaşlı Arapların 1 şartlı yarışında Adamkaya, Altarın Oğlu, Hindikuş, Naturel, Atılımbeyi ve Aslan Yüreklim öne çıkan taylar.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap yarışında Baba Fahrettin, Buzpınarı, Daye ve İlelebet öncelikli isimler. Yeniköylüm yeri olanlara,
3.AYAK: Dişi İngilizlerin 14 handikap yarışında Robin Star, The Athletic ve Trudi birimciliğe göz kırpan kısraklar.
4.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışında son koşusunu ölçü almadığım Bestekar kalitesiyle birinciliğin en güçlü adayı. Tek geçilebilir.
5.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının bölünen 1 şartlı yarışında idman pistinde göz kamaştıran Altıntepe ve Aktaşkaya kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: Arap kısraklarının kapanış koşusunda Demirbike, Ayşin Hanım, Karavaş, Nadide Hayat, Durulay ve Kızım Aysima çekişmesi yaşanacak.