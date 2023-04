1.AYAK: İngilizlerin 15 handikap yarışında The Glove, Temurkhan, Selanik Efesi, King Of The South ve Kral Çıplak arasında kazanan belirlenir.

2.AYAK. Dişi İngilizlerin KV-8/Sedat Özcan koşusunda Bonny Bomb, Guillotine, Hermione Granger ve Valley Of Flovers çekişmesi yaşanacak.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların açık Gr-2/MOHAÇ koşusunda sert rakiplerine rağmen favorim Deniz Efe. Güvenenler kuponlarında tek geçebilir.

4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin çimdeki 1 şartlı/İslambol koşusunda Nicolica, Filius Ventus, Grey Lady ve War Commander çekişmesine Yaparsın Kızım da katılabilir.

5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 15 handikap yarışında Gold Cash, Flawless Power ve Bello Boy öne çıkan taylar. Bye Bye Gogo sürprizde düşünülmeli.

6.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin KV-8/Derya Beşikçi koşusunda Horror, Anarres ve Atomic One birinciliğin güçlü adayı taylar. Bol şans.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın