1.AYAK: 3 yaşlı Arapların 1 şartlı yarışında O Bir Çelik, Attargah, Mucize Han, Şans Melodisi ve Zincir Koparan öne çıkan taylar. Agahbey yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin sentetikteki 15 handikap yarışında Payidar, Anadolu Baharı, Kanaga öncelikli isimler.

Merdokan ve Mandacan sürprizcilere.

3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin "Orhan Meker" koşusunda Dragon Wings, White Kaan, Emil Kurjak ve Papagallo birincilik mücadelesi verecek taylar.

4.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının çimdeki KV-8 "Ergin Talay" koşusunda Dagmar, Alanalp ve Sound Of Summer çekişmesine Samurai Kajiki de katılabilir.

5.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının bölünen 1 şartlı yarışında idman pistini izleyen ustaların ortak kararı Devirkaya birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Arapların sentetikteki kapamış koşusunda Toprak Tutkusu, Şans Kaynağı ve Çağlayanşelale birinciliği hedefe koyan Arap atları.

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