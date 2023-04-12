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Devirkaya ERGUN ONARIR

Devirkaya

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.04.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı Arapların 1 şartlı yarışında O Bir Çelik, Attargah, Mucize Han, Şans Melodisi ve Zincir Koparan öne çıkan taylar. Agahbey yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerin sentetikteki 15 handikap yarışında Payidar, Anadolu Baharı, Kanaga öncelikli isimler.
Merdokan ve Mandacan sürprizcilere.
3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin "Orhan Meker" koşusunda Dragon Wings, White Kaan, Emil Kurjak ve Papagallo birincilik mücadelesi verecek taylar.
4.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının çimdeki KV-8 "Ergin Talay" koşusunda Dagmar, Alanalp ve Sound Of Summer çekişmesine Samurai Kajiki de katılabilir.
5.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının bölünen 1 şartlı yarışında idman pistini izleyen ustaların ortak kararı Devirkaya birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Arapların sentetikteki kapamış koşusunda Toprak Tutkusu, Şans Kaynağı ve Çağlayanşelale birinciliği hedefe koyan Arap atları.
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