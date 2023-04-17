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Siempre şanslı ERGUN ONARIR

Siempre şanslı

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.04.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Tirol Hope, Grand Bourgeoıs, Sharp King, Şahdemirkır ve Peeny Royal birinciliği hedefleyen taylar.
2.AYAK: Arapların 17 handikap yarışında Saluki, Muzobaba, Ortaylı, Tiranlı, Sınır Tanımaz ve Olgunalp arasında kazanan belirlenir.
3.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında ekürilerini temsilcisi Rusdamat, Berengül ve Yolkıran birinciliğin güçlü adayları.
4.AYAK: İngilizlerin uzundaki KV-6 yarışında favorim Siempre. Risk almayı sevenlerce kuponlarda tek başına bırakılabilir.
5.AYAK: 3 yaşlıların bölünen maiden yarışında Hürdarşah, Entellektüel, Tekinkurt ve Lady Arelia öne çıkan taylar.
Catch The Stars yeri olanlara.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 14 handikap yarışında Catch The Stars ve Entellektüel öne çıkan isimler. İlelebet sürprizde düşünülebilir.
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