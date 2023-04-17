Siempre şanslı

1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Tirol Hope, Grand Bourgeoıs, Sharp King, Şahdemirkır ve Peeny Royal birinciliği hedefleyen taylar.

2.AYAK: Arapların 17 handikap yarışında Saluki, Muzobaba, Ortaylı, Tiranlı, Sınır Tanımaz ve Olgunalp arasında kazanan belirlenir.

3.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında ekürilerini temsilcisi Rusdamat, Berengül ve Yolkıran birinciliğin güçlü adayları.

4.AYAK: İngilizlerin uzundaki KV-6 yarışında favorim Siempre. Risk almayı sevenlerce kuponlarda tek başına bırakılabilir.

5.AYAK: 3 yaşlıların bölünen maiden yarışında Hürdarşah, Entellektüel, Tekinkurt ve Lady Arelia öne çıkan taylar.

Catch The Stars yeri olanlara.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 14 handikap yarışında Catch The Stars ve Entellektüel öne çıkan isimler. İlelebet sürprizde düşünülebilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın