1.AYAK: Arapların çim pistteki 17 handikap yarışında Serkanınoğlu, Editör, Turaçbey, Sariduz, Mamuşoğlu ve Kral Çeko öne çıkan isimler.

2.AYAK: İngilizlerin çimdeki 17 handikap yarışında Dicaprio, Galvatron, Criminal, Steps Of Iron ve Oğlum Utkun çekişmesi yaşanacak.

Cool Image sürprizde.

3.AYAK: Arap kısraklarının çimdeki KV-6 yarışında Bornovalım, Canım Çıtır, Kumral Ada ve Özümcan birinciliği hedefleyen kısraklar.

4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çim pistteki 3 şartlı yarışında Odaijini ve Muharrem Abi arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların uzun mesafe kumdaki 3 şartlı yarışında İremim, İzmirin Efesi ve Yanık Adem arasında birincilik düğümü çözümlenir.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 5 şartlı çim yarışında favorim Aden Perisi.

Son yarışından galibiyet çıkaran Aden Perisi formunu koruyor.

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