1.AYAK: Arapların çim pistteki 17 handikap yarışında Serkanınoğlu, Editör, Turaçbey, Sariduz, Mamuşoğlu ve Kral Çeko öne çıkan isimler.
2.AYAK: İngilizlerin çimdeki 17 handikap yarışında Dicaprio, Galvatron, Criminal, Steps Of Iron ve Oğlum Utkun çekişmesi yaşanacak.
Cool Image sürprizde.
3.AYAK: Arap kısraklarının çimdeki KV-6 yarışında Bornovalım, Canım Çıtır, Kumral Ada ve Özümcan birinciliği hedefleyen kısraklar.
4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çim pistteki 3 şartlı yarışında Odaijini ve Muharrem Abi arasında bu yarışın kaderi şekillenir.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların uzun mesafe kumdaki 3 şartlı yarışında İremim, İzmirin Efesi ve Yanık Adem arasında birincilik düğümü çözümlenir.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 5 şartlı çim yarışında favorim Aden Perisi.
Son yarışından galibiyet çıkaran Aden Perisi formunu koruyor.