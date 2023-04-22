1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında Final Drive, Blue Thunder, Bianco ve Forever Justn öne çıkan isimler.
Yaşama Sevinci yeri olanlara.
2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki 14 handikap yarışında Ege Halikarnas, Kızım Selin ve Bari öne çıkan taylar.
Show Up sürprizde düşünülmeli.
3.AYAK: Dişi İngilizlerin çim pistteki 4 şartlı yarışında Ayurnamat, Lady İrem ve Speedy Foot arasında birincilik düğümü çözümlenir.
4.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının çimdeki 2 kilometrelik KV-6 yarışını başarışı sonuçlara imza atan La Bombonera'kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Arapların çimdeki 4 şartlı yarışında Kaftan, Gubaz, Sonemir, Tatavla ve Akarnejat birinciliği hedefe koyan Arap atları.
6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Bin Bereket, Süslü Menekşe, After All ve Hippie Winner öne çıkan taylar. Kafkas Gücü daha sonra.