1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında Final Drive, Blue Thunder, Bianco ve Forever Justn öne çıkan isimler.

Yaşama Sevinci yeri olanlara.

2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki 14 handikap yarışında Ege Halikarnas, Kızım Selin ve Bari öne çıkan taylar.

Show Up sürprizde düşünülmeli.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin çim pistteki 4 şartlı yarışında Ayurnamat, Lady İrem ve Speedy Foot arasında birincilik düğümü çözümlenir.

4.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının çimdeki 2 kilometrelik KV-6 yarışını başarışı sonuçlara imza atan La Bombonera'kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Arapların çimdeki 4 şartlı yarışında Kaftan, Gubaz, Sonemir, Tatavla ve Akarnejat birinciliği hedefe koyan Arap atları.

6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Bin Bereket, Süslü Menekşe, After All ve Hippie Winner öne çıkan taylar. Kafkas Gücü daha sonra.

