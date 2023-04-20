1.AYAK: İngilizlerin uzundaki 15 handikap yarışında Gray Wolf, Ahbap, Kanekonun Oğlu ve Oğlum Anıl birinciliğe göz kırpan isimler.

2.AYAK: Arapların 16 handikap mukavemet koşusunda Pilevneli, Alaçatı Ağası, Küşi ve Faranelli çekişmesini izleyeceğiz.

Bizim ve Eseralp yeri olanlara.

3.AYAK: Birincilikle tanışamamış 4 yaşlı Arapların 19 şartlı yarışında Erbatur Han, Müteşekkir ve Öntaç galibiyeti isteyen Arap atları.

4.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışında Emirsoy, Holigan ve Acarer arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

5.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının 4 şartlı yarışında başarılı sonuçlara imza atan Mahakali favorim. Güvenenler kuponlarında tek geçebilir.

6.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının kapanıştaki 15 handikap yarışında Ayşin Hanım, Çamsakızı, Demirbike, Kral Taçı ve Köylümün Kızı birincilik adaylarım.

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