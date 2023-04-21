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Mostar Köprüsü ERGUN ONARIR

Mostar Köprüsü

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.04.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 17 handikap yarışında Snellman, Grand Forever, Rabıtelli ve Powership birinciliğe göz kırpan taylar.
2.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının KV-6/Bülent Koçak koşusunda Kurşunili, Lusia, Topaz, Aydost ve Prenses Di öne çıkan isimler. Sabır Çiçeği yeri olanlara.
3.AYAK: Arapların sentetikteki 16 handikap yarışında ekürisinin desteğini alan Mostar Körüsü birinciliğin en güçlü adayı. Güvenenler tek yazabilir.
4.AYAK: İngiliz taylarının KV-8/Vural Çakım koşusunda Dagmar ve Mirbey çekişmesi yaşanacak. Bu ikili kuponlarda ayrımsuz yer almalı.
5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin sentetikteki 14 handikap yarışında Quick Smart, Stone Actions ve Prince Of Darkness birinciliği hedefleyen taylar.
6.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Kayaların Kraliçesi, Dilde Hanım, Özüm, Asil Özlem, Keferkup Hanımı ve Pamukçu öne çıkan taylar.
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