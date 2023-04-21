Mostar Köprüsü

1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 17 handikap yarışında Snellman, Grand Forever, Rabıtelli ve Powership birinciliğe göz kırpan taylar.

2.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının KV-6/Bülent Koçak koşusunda Kurşunili, Lusia, Topaz, Aydost ve Prenses Di öne çıkan isimler. Sabır Çiçeği yeri olanlara.

3.AYAK: Arapların sentetikteki 16 handikap yarışında ekürisinin desteğini alan Mostar Körüsü birinciliğin en güçlü adayı. Güvenenler tek yazabilir.

4.AYAK: İngiliz taylarının KV-8/Vural Çakım koşusunda Dagmar ve Mirbey çekişmesi yaşanacak. Bu ikili kuponlarda ayrımsuz yer almalı.

5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin sentetikteki 14 handikap yarışında Quick Smart, Stone Actions ve Prince Of Darkness birinciliği hedefleyen taylar.

6.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Kayaların Kraliçesi, Dilde Hanım, Özüm, Asil Özlem, Keferkup Hanımı ve Pamukçu öne çıkan taylar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın