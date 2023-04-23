  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Safiha tek
Safiha tek ERGUN ONARIR

Safiha tek

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.04.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında El Maestro, Wizard Man, Son Of The Queen, Edgar ve Yaşam öne çıkan taylar.
2.AYAK: Arapların çim pistteki 15 handikap çekişmesinde Naifoğlum, Tarsus Şelalesi, Keskin Tay ve Baba Zamanı öncelikli isimler.
3.AYAK: Dişi İngilizlerin açık Gr-3/Tali Çalbatur koşusunda Valley Of Flowers, Hermione Granger ve Anabella öne çıkan kısraklar. Fluttershy sürprizde.
4.AYAK: İngilizlerin 17 handikap Cap Gris Nez koşusunda Çakır Yıldızı ile tek dişi Secret Eagle çekişmesi yaşanacak.
Kayı Beyi ve Payidar yeri olanlara.
5.AYAK: Arap kısraklarının çimdeki 4 şartlı yarışını istim üstündeki Safiha'nın kazanmasını bekliyorum. Kuponlarda tek geçilebilir.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların 19 şartlı yarışında Mirkızım, Altınhan, Uçan Kuzey, Can Oğlum, Turgaybeyim ve Kav Bey ilk birinciliği isteyen atlar.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA