Safiha tek

1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında El Maestro, Wizard Man, Son Of The Queen, Edgar ve Yaşam öne çıkan taylar.

2.AYAK: Arapların çim pistteki 15 handikap çekişmesinde Naifoğlum, Tarsus Şelalesi, Keskin Tay ve Baba Zamanı öncelikli isimler.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin açık Gr-3/Tali Çalbatur koşusunda Valley Of Flowers, Hermione Granger ve Anabella öne çıkan kısraklar. Fluttershy sürprizde.

4.AYAK: İngilizlerin 17 handikap Cap Gris Nez koşusunda Çakır Yıldızı ile tek dişi Secret Eagle çekişmesi yaşanacak.

Kayı Beyi ve Payidar yeri olanlara.

5.AYAK: Arap kısraklarının çimdeki 4 şartlı yarışını istim üstündeki Safiha'nın kazanmasını bekliyorum. Kuponlarda tek geçilebilir.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların 19 şartlı yarışında Mirkızım, Altınhan, Uçan Kuzey, Can Oğlum, Turgaybeyim ve Kav Bey ilk birinciliği isteyen atlar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın