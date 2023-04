1.AYAK: İngilizlerin 15 handikap yarışında Mittelmeer, The Athletic, Daze, Warrior Justen ve King Of Game öne çokan isimler.

İşin Aslı ve Betelgause sürprizde.

2.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının 2 kilometrelik çimdeki 4 şartlı yarışta Masterclassman, seri stiliyle Uygar Bey ve Notable öncelikli isimler.

3.AYAK: Arapların kamdaki açık Gr-3 yarışında formunu geliştiren Demirberke'den başarı bekliyorum. Güvenenler kuponlarında tek başına bırakabilir.

4.AYAK: 3 yaşlı Arapların kım pistteki maiden yarışında Işınbike, Angel Of Mountains, Balık Kız ve Yaşarserap birinciliğe göz kırpan taylar.

5.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı sürat yarışında ilk şansı Dartagnan'a veriyorum. Lord Of Yıldızer ve Synchronicity de kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 16 handikap yarışında Baş Alp, Akşam Meltemi, Zalimkan ve Canyurt çekişmesine Bakgör de katılabilir.

