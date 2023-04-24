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Demirberke ERGUN ONARIR

Demirberke

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.04.2023, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin 15 handikap yarışında Mittelmeer, The Athletic, Daze, Warrior Justen ve King Of Game öne çokan isimler.
İşin Aslı ve Betelgause sürprizde.
2.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının 2 kilometrelik çimdeki 4 şartlı yarışta Masterclassman, seri stiliyle Uygar Bey ve Notable öncelikli isimler.
3.AYAK: Arapların kamdaki açık Gr-3 yarışında formunu geliştiren Demirberke'den başarı bekliyorum. Güvenenler kuponlarında tek başına bırakabilir.
4.AYAK: 3 yaşlı Arapların kım pistteki maiden yarışında Işınbike, Angel Of Mountains, Balık Kız ve Yaşarserap birinciliğe göz kırpan taylar.
5.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı sürat yarışında ilk şansı Dartagnan'a veriyorum. Lord Of Yıldızer ve Synchronicity de kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 16 handikap yarışında Baş Alp, Akşam Meltemi, Zalimkan ve Canyurt çekişmesine Bakgör de katılabilir.
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