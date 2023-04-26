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Zincir Koparan ERGUN ONARIR

Zincir Koparan

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.04.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı dişilerin çimdeki 3 şartlı yarışında Anadolu Destanı, My Sunshine, Super Sweet, Mira Linda ve Anadolu Rüyası öne çıkan taylar. Vesper yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerin çimdeki 17 handikap "MRA" koşusunda King Of The South, Uğur Bubam, Ribery, Judgment, Pilots Boy ve Temurkhan çekişmesi yaşanacak.
3.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının Gr-3 "PREVEZE" koşusunda Lion Victory ve Cosmic Kid arasında kupayı kazanan belirlenir.
4.AYAK: Arapların çim pistteki 5 şartlı yarışında Fedai, Özgürfatih ve Yetim Ali arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 4 şartlı yarışında Guest Of Honour, Talha Paşa, Endless Home ve Halleluka birinciliğe göz kırpan taylar.
6.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının sentetikteki maiden yarışını son ikinciliğiyle dikkat çeken Zincir Koparan'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
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