1.AYAK: 3 yaşlı dişilerin çimdeki 3 şartlı yarışında Anadolu Destanı, My Sunshine, Super Sweet, Mira Linda ve Anadolu Rüyası öne çıkan taylar. Vesper yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin çimdeki 17 handikap "MRA" koşusunda King Of The South, Uğur Bubam, Ribery, Judgment, Pilots Boy ve Temurkhan çekişmesi yaşanacak.

3.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının Gr-3 "PREVEZE" koşusunda Lion Victory ve Cosmic Kid arasında kupayı kazanan belirlenir.

4.AYAK: Arapların çim pistteki 5 şartlı yarışında Fedai, Özgürfatih ve Yetim Ali arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 4 şartlı yarışında Guest Of Honour, Talha Paşa, Endless Home ve Halleluka birinciliğe göz kırpan taylar.

6.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının sentetikteki maiden yarışını son ikinciliğiyle dikkat çeken Zincir Koparan'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

