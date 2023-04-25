1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında King Of Grass, Lion Child, Amadis, Semih Bey ve Secret Soul birincilik adaylarım.

2.AYAK: Birincilikle tanışamamış 4 yaşlı Arapların 19 şartlı yarışında Sultan Beylim, Yelkenci, Zirvezra, Asigün, Haber Fırtınası ve Atom Kan öncelikli isimler.

3.AYAK: 2 yaşlı İngiliz taylarının KV-6 yarışında Anadolu Kasırgası ve Memory Remains çekişmesine Nisanur Hatırası de katılabilir.

4.AYAK: 4 yaşlı Atap kısraklarının 5 şartlı yarışını son 5 yarışından 4'ünü kazanmayı başaran Herekli başarı zincirine bir halka daha ekler.

5.AYAK: Arapların çim pistteki 16 handikap yarışında Mirdar ve Kaçer Kızı çekişmesi yaşanacak. Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Rebel King, Seneca, Amandero ve Automn Goold birinciliğe göz kırpan taylar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın