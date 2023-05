Sound Of Nature

1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Little Frankel, Sphendone, İshakhan, Stain Free, Wind Moon ve Dark Planet öne çıkan taylar, 2.AYAK: İngilizlerin sentetikteki 3 şartlı yarışında Just Unique ve Steel Man öncelikli isimler.

Filandoz ve Secret Eagle daha sonra.

3.AYAK: Arapların çimdeki KV-6 Osman Yağmurdereli koşusunda Niğbolu, Aypars ve Fedai arasında birincilik düğümü çözümlenir.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların sentetikteki çekişmesinde Kılıçaslı, Tek Demir, Keremim ve Doğanın Ateşi arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında ikinciliğini birinciliğe dönüştürmek isteyen Sound Of Mature favorim.

Güvenenler tek yazsın!

6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanıştaki 15 handikap yarışında Enter, Kaşgarın Kızı, Rosso, Cançıkaran ve Steel Stainless birincilik adaylarım.

