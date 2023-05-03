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Sound Of Nature ERGUN ONARIR

Sound Of Nature

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.05.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Little Frankel, Sphendone, İshakhan, Stain Free, Wind Moon ve Dark Planet öne çıkan taylar, 2.AYAK: İngilizlerin sentetikteki 3 şartlı yarışında Just Unique ve Steel Man öncelikli isimler.
Filandoz ve Secret Eagle daha sonra.
3.AYAK: Arapların çimdeki KV-6 Osman Yağmurdereli koşusunda Niğbolu, Aypars ve Fedai arasında birincilik düğümü çözümlenir.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların sentetikteki çekişmesinde Kılıçaslı, Tek Demir, Keremim ve Doğanın Ateşi arasında kazanan belirlenir.
5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında ikinciliğini birinciliğe dönüştürmek isteyen Sound Of Mature favorim.
Güvenenler tek yazsın!
6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanıştaki 15 handikap yarışında Enter, Kaşgarın Kızı, Rosso, Cançıkaran ve Steel Stainless birincilik adaylarım.
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