1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 15 handikap yarışında Mea Puella, Batur Khan, Muharrem Abi, Gutshot ve Hoeyon öne çıkan taylar. Get Wind yeri olanlara.
2.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının 1 şartlı Bozdağ koşusunda Taharga, Düş Gülü, Karizmatik ve Rüzgar Barış birinciliği hedefe koyan taylar.
3.AYAK: Arapların çim pistteki 4 şartlı yarışında Lokum Oğlu, Arslanturbo ve Muslih Ağa arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
4.AYAK: İngilizlerin kumdaki KV-6 yarışını başarıiı sonuçlara imza atan Schillaci'nin kazanmasını bekliyorum. Kuponlarda tek geçilebilir.
5.AYAK: Arap kısraklarının çimdeki uzun 16 handikap yarışında Kumral Ada, Calibe Tay ve Üçgüzel birinciliğe göz kırpan kısraklar.
6.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının bölünen 1 şartlı yarışında Erdoğdu Güzeli, Kiraz Çiçeği, Öznihat ve Canım Duygu öncelikli isimler.
1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 15 handikap yarışında Mea Puella, Batur Khan, Muharrem Abi, Gutshot ve Hoeyon öne çıkan taylar. Get Wind yeri olanlara.
2.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının 1 şartlı Bozdağ koşusunda Taharga, Düş Gülü, Karizmatik ve Rüzgar Barış birinciliği hedefe koyan taylar.
3.AYAK: Arapların çim pistteki 4 şartlı yarışında Lokum Oğlu, Arslanturbo ve Muslih Ağa arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
4.AYAK: İngilizlerin kumdaki KV-6 yarışını başarıiı sonuçlara imza atan Schillaci'nin kazanmasını bekliyorum. Kuponlarda tek geçilebilir.
5.AYAK: Arap kısraklarının çimdeki uzun 16 handikap yarışında Kumral Ada, Calibe Tay ve Üçgüzel birinciliğe göz kırpan kısraklar.
6.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının bölünen 1 şartlı yarışında Erdoğdu Güzeli, Kiraz Çiçeği, Öznihat ve Canım Duygu öncelikli isimler.