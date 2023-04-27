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Schillaci ERGUN ONARIR

Schillaci

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.04.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 15 handikap yarışında Mea Puella, Batur Khan, Muharrem Abi, Gutshot ve Hoeyon öne çıkan taylar. Get Wind yeri olanlara.
2.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının 1 şartlı Bozdağ koşusunda Taharga, Düş Gülü, Karizmatik ve Rüzgar Barış birinciliği hedefe koyan taylar.
3.AYAK: Arapların çim pistteki 4 şartlı yarışında Lokum Oğlu, Arslanturbo ve Muslih Ağa arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
4.AYAK: İngilizlerin kumdaki KV-6 yarışını başarıiı sonuçlara imza atan Schillaci'nin kazanmasını bekliyorum. Kuponlarda tek geçilebilir.
5.AYAK: Arap kısraklarının çimdeki uzun 16 handikap yarışında Kumral Ada, Calibe Tay ve Üçgüzel birinciliğe göz kırpan kısraklar.
6.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının bölünen 1 şartlı yarışında Erdoğdu Güzeli, Kiraz Çiçeği, Öznihat ve Canım Duygu öncelikli isimler.
1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 15 handikap yarışında Mea Puella, Batur Khan, Muharrem Abi, Gutshot ve Hoeyon öne çıkan taylar. Get Wind yeri olanlara.
2.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının 1 şartlı Bozdağ koşusunda Taharga, Düş Gülü, Karizmatik ve Rüzgar Barış birinciliği hedefe koyan taylar.
3.AYAK: Arapların çim pistteki 4 şartlı yarışında Lokum Oğlu, Arslanturbo ve Muslih Ağa arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
4.AYAK: İngilizlerin kumdaki KV-6 yarışını başarıiı sonuçlara imza atan Schillaci'nin kazanmasını bekliyorum. Kuponlarda tek geçilebilir.
5.AYAK: Arap kısraklarının çimdeki uzun 16 handikap yarışında Kumral Ada, Calibe Tay ve Üçgüzel birinciliğe göz kırpan kısraklar.
6.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının bölünen 1 şartlı yarışında Erdoğdu Güzeli, Kiraz Çiçeği, Öznihat ve Canım Duygu öncelikli isimler.
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