1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 15 handikap yarışında Mea Puella, Batur Khan, Muharrem Abi, Gutshot ve Hoeyon öne çıkan taylar. Get Wind yeri olanlara.

2.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının 1 şartlı Bozdağ koşusunda Taharga, Düş Gülü, Karizmatik ve Rüzgar Barış birinciliği hedefe koyan taylar.

3.AYAK: Arapların çim pistteki 4 şartlı yarışında Lokum Oğlu, Arslanturbo ve Muslih Ağa arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

4.AYAK: İngilizlerin kumdaki KV-6 yarışını başarıiı sonuçlara imza atan Schillaci'nin kazanmasını bekliyorum. Kuponlarda tek geçilebilir.

5.AYAK: Arap kısraklarının çimdeki uzun 16 handikap yarışında Kumral Ada, Calibe Tay ve Üçgüzel birinciliğe göz kırpan kısraklar.

6.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının bölünen 1 şartlı yarışında Erdoğdu Güzeli, Kiraz Çiçeği, Öznihat ve Canım Duygu öncelikli isimler.

1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 15 handikap yarışında Mea Puella, Batur Khan, Muharrem Abi, Gutshot ve Hoeyon öne çıkan taylar. Get Wind yeri olanlara.

2.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının 1 şartlı Bozdağ koşusunda Taharga, Düş Gülü, Karizmatik ve Rüzgar Barış birinciliği hedefe koyan taylar.

3.AYAK: Arapların çim pistteki 4 şartlı yarışında Lokum Oğlu, Arslanturbo ve Muslih Ağa arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

4.AYAK: İngilizlerin kumdaki KV-6 yarışını başarıiı sonuçlara imza atan Schillaci'nin kazanmasını bekliyorum. Kuponlarda tek geçilebilir.

5.AYAK: Arap kısraklarının çimdeki uzun 16 handikap yarışında Kumral Ada, Calibe Tay ve Üçgüzel birinciliğe göz kırpan kısraklar.

6.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının bölünen 1 şartlı yarışında Erdoğdu Güzeli, Kiraz Çiçeği, Öznihat ve Canım Duygu öncelikli isimler.

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Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın